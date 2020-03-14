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Bakan Akar, sağlık personeli ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev yapan sağlık personeli ile bir araya geldi.

14.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:46
Bakan Akar, sağlık personeli ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev yapan sağlık personeli ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın, Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleşen buluşmada, bayramını kutladığı sağlık çalışanlarına başarılar dilediği belirtildi.
Açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı olarak, halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden görevini yapan tüm fedakar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Tıp Bayramı, Hulusi Akar, 14 Mart, Politika

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