Bakan Akar, Sancaktepe'de İncelemelerde Bulunacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri helikopter kazasının yaşandığı İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde incelemelerde bulunacak.
YETKİLİLERDEN BİLGİ ALACAK
Türkiye Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı için İstanbul'da bulunan Akar, Sancaktepe Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarparak düşen askeri helikopterle ilgili yetkililerden bilgi alacak.
Helikopter kazasında 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.
Hulusi Akar,Helikopter,İstanbul,Sancaktepe
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:14