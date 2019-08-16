Haberler» Güncel» Haber

Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

16.08.2019 17:59 Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından valiliği ziyaret etti. Vali Abdullah Erin ile bir süre görüşen Akar, daha sonra valilikten ayrılarak Gap Havalimanına gitti.

Bakar Akar'ın 20'ncı Zırhlı Tugay Komutanlığında bölgedeki komutanlarla Suriye'nin kuzeyinde ABD ile ortak oluşturulması planlanan güvenli bölge ve olası sınır ötesi operasyonla ilgili görüştüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Yaşar Güler, Hulusi Akar, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:39   Kılıçdaroğlu, Avanos Belediyesini ziyaret etti
18:39   AÜ Rektörü Çomaklı TRT Radyo 1'e konuk oldu
18:38   Antalya'da, 'Kemerin Ses Getirsin' yarışması
18:38   Norveç prensesi Louise Bodrum'da
18:37   17 Ağustos depremini yaşayan vatandaşlar o günü anlattı
18:37   Başkan Kocaman'dan Kaymakam Dursun'a veda programı
18:37   Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu