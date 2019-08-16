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Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti Bakan Akar 5 saatlik toplantının ardından Şanlıurfa'dan ayrıldıŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

16.08.2019 18:39
Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Bakan Akar 5 saatlik toplantının ardından Şanlıurfa'dan ayrıldı
ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından valiliği ziyaret etti. Vali Abdullah Erin ile bir süre görüşen Akar, daha sonra valilikten ayrılarak Gap Havalimanına gitti.
Bakar Akar'ın 20'ncı Zırhlı Tugay Komutanlığında bölgedeki komutanlarla Suriye'nin kuzeyinde ABD ile ortak oluşturulması planlanan güvenli bölge ve olası sınır ötesi operasyonla ilgili görüştüğü öğrenildi.
Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Hulusi Akar, Şanlıurfa, Genel

Kaynak: İHA

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