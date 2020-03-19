Bakan Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde, ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey 'in ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yayımladığı başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşımız, 18 Mart 2020 tarihinde İdlib'de; pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

AİLEYE HABER VERİLDİ

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görev yaparken, kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey'in Ağrı'nın tutak ilçesine bağlı Akyel Köyü'nde oturan ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi.

Kaynak: DHA