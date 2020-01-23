Bakan Akar, şikayetçi olduğu kişiyle Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunması şartıyla uzlaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın şikayetçi olduğu C.U, Mehmetçik Vakfı'na 1000 lira bağışladı ve Akar'dan yazılı olarak özür diledi.

Alınan bilgiye göre, Bakan Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç, C.U. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde şüphelinin, 12 Haziran 2018'de BİMER'e gönderdiği mesajda, Bakan Akar'a yönelik basit tehdit suçunu oluşturan ifadelere yer verdiği belirtilerek, soruşturma açılması istendi.

Başsavcılık, suçlamanın uzlaşma kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle dosyada uzlaştırmacı görevlendirdi.

Bakan Akar, avukatı aracılığıyla, Mehmetçik Vakfı'na 1000 lira bağışlaması ve özür metni kaleme alması koşuluyla C.U. ile uzlaşabileceğini bildirdi.

Şartları kabul eden C.U, vakfa bağışta bulunduğunu gösteren makbuzu uzlaştırmacıya sundu ve Bakan Akar'a hitaben özür metni yazarak maksadını aştığını, pişman olduğunu dile getirdi.

Dosyada "uzlaştırma raporu" tutulmasının ardından C.U. hakkındaki soruşturma kapatıldı.

Kaynak: AA