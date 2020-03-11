Bakan Akar: Temennimiz ateşkesin kalıcı olması
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri heyetlerin görüşmesine ilişkin, "Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor.
11.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:30
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova 'da varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri heyetlerin görüşmesine ilişkin, "Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor. Temennimiz, bu ateşkesin kalıcı olması" dedi.
Bakan Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının Rusya ile İdlib sürecine ilişkin varılan mutabakatın hatırlatılması üzerine, "5 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Putin ile görüşülerek imzalandı. Bu içerçevende faaliyetlerimiz sürüyor. Şu ana kadar durum sakin. Tüm unsurlarımızla İdlib'deki mevcudiyetimiz devam ediyor" dedi.'TEMENNİMİZ ATEŞKESİN KALICI OLMASI'Bakan Akar, karşılıklı temasların sürdüğünü, kendisinin de dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüğünü belirtti. Rus askeri heyetin dün akşam geldiğini kaydeden Bakan Akar, şunları kaydetti: "Toplantı başladı, bugün sabah tekrar devam edecek. Mutabakat çerçevesindeki esaslar dahilinde neler yapılabileceği ayrıntılı bir şekilde konuşulacak, belirlenecek. Ona göre de 15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlanıyor, ona çalışıyoruz. Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor. Temennimiz, dileğimiz ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durmasının devamlı olması, oradaki sulhun, sükunun, istikrarın bir an önce sağlanıp oradaki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine, topraklarına güvenli, gönüllü bir şekilde dönmelerinin sağlanması. Buna çalışıyoruz. Şu ana kadar faaliyetler olumlu şekilde cereyan etti, bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi için biz, bize düşen her türlü görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz, verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafınının da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Akar'ın açıklaması
Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA, -
Kaynak: DHA
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