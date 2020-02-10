Bakan Akar, TÜBİTAK'ın araştırma merkezini ziyaret etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile birlikte Kocaeli Gebze 'de bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni (MAM) ziyaret etti. Heyete, TÜBİTAK'ın çok çeşitli alanlarda hazırladığı proje ve ARGE çalışmalarına ilişkin brifing verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan'ın, bakanlığın ilgili kuruluşu TÜBİTAK'ın Gebze'de bulunan kampüsünü ziyaret ettiği belirtildi. Bakan Varank'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette; TÜBİTAK'ın çok çeşitli alanlarda hazırladığı proje ve ARGE çalışmaları incelendi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve enstitü müdürleri, yapılan çalışmalar ve projelere ilişkin brifing verdi.

Ziyaret kapsamında, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nin (BİLGEM) Anten Test ve Araştırma Merkezi (ATAM), Yarı İletken Teknolojileri Laboratuvarı (YİTAL), Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı (TÜTEL), Kripto Sistemleri Laboratuvarı ve TÜBİTAK MAM'ın, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu Yüksek Sıcaklık Mükemmeliyet Merkezi'nde incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldığı öğrenildi. Bakanlar Akar ve Varank ile Fidan, kampüs içinde yer alan TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği milli lazer sistemi ve Türkiye'nin ilk Lazer Test Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

ARMOL'U TEST ETTİLER

Milli Akar ve MİT Başkanı Fidan, ayrıca Bakan Varank ile birlikte milli mobil lazer savunma sistemi ARMOL'u da test etti. Testte, zırhlı araca entegre edilen lazer silahıyla 500 metre uzaklıktaki hareketli çelik hedef başarıyla imha edildi. Milli lazer silahı ARMOL, geçen eylül ayında kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazanmıştı. Heyetin, TÜBİTAK BİLGEM tarafından milli ve yerli kaynaklarla geliştirilen Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi-Preveze Sınıfı Uygulaması MÜREN-PREVEZE projesini de incelediği öğrenildi.