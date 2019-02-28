Bakan Akar ve Beraberindeki Komutanlar, TBMM Başkanı Şentop'u Ziyaret Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve kuvvet komutanları, Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
'u ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı
Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı'na seçilen Mustafa Şentop'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akar ve komutanlar, Şentop'a yeni görevinde başarı diledi.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar
, Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı.
Görüntü dökümü:
Şentop'un heyeti karşılaması
Akar'ın hediye vermesi
Görüşmeden görüntüler
Genel detay
Haber-Kamera: Fatih
POYRAZ/ANKARA- DHA
- Ankara
Mustafa Şentop, Yaşar Güler, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA