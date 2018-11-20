Bakan Akar ve Fidan Rusya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti.<br><br>Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.<br><br>Akar ve Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın Soçi kentine hareket etti.<br><br>Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.<br><br>Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra Soçi'de imzalanan mutabakatın ardından İdlib'deki son durumun da ele alındığı öğrenildi.