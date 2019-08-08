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Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

08.08.2019 12:18 Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile şehitlerimizi anma törenlerine katılmak, birliklerde inceleme ve denetlemeler yapmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti." - ANKARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hulusi Akar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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