18.07.2019 12:16
Haberler» Güncel» Haber

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile birlikte Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile birlikte Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, buradan sınır hattındaki birliklere geçti. Birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, birlik komutanları ile bir araya gelerek, çeşitli talimatlar verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Hulusi Akar, TSK, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:17   DHA YURT BÜLTENİ-9
13:17   flaş
13:17   Gaziantep'in su sorununu çözecek proje test aşamasında
13:16   Yeşilyurt'ta 3 ayrı noktaya güneş enerji santrali kuruyor
13:16   Ümraniye'de İSKİ'nin çalışması sırasında evleri atık su bastı
13:16   HATAY SINIRA ASKERİ SEVKİYAT
13:16   İZMİR HASTA ÇOCUKLAR İTFAİYECİ OLDU