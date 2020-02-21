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Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

21.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:13Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, dün İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanması ardından bugün Suriye sınırına hareket etti. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Hatay Havalimanı'nda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

ANKARA,



Hulusi Akar, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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