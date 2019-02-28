Bakan Akar ve Komutanlar, TBMM Başkanı Şentop'u Ziyaret Etti

MİLLİ Savunma Bakanı <a class='keyword' href='/hulusi-akar/' title='Hulusi Akar'>Hulusi Akar</a>, Genelkurmay Başkanı Orgeneral <a class='keyword' href='/yasar-guler/' title='Yaşar Güler'>Yaşar Güler</a> ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafa-sentop/' title='Mustafa Şentop'>Mustafa Şentop</a>'u ziyaret etti.<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/milli-savunma-bakani/' title='Milli Savunma Bakanı'>Milli Savunma Bakanı</a> Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı'na seçilen <a class='keyword' href='/mustafa-sentop/' title='Mustafa Şentop'>Mustafa Şentop</a>'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akar ve komutanlar, Şentop'a yeni görevinde başarı diledi.<br><br>Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kara-kuvvetleri-komutani/' title='Kara Kuvvetleri Komutanı'>Kara Kuvvetleri Komutanı</a> Orgeneral <a class='keyword' href='/umit-dundar/' title='Ümit Dündar'>Ümit Dündar</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/deniz-kuvvetleri-komutani/' title='Deniz Kuvvetleri Komutanı'>Deniz Kuvvetleri Komutanı</a> Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı. - Ankara