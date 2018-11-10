Bakan Akar ve Komutanlardan Patlama Bölgesinde İnceleme

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:30



10 Kasım 2018 Cumartesi 16:30

- - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanların helikopterinin bölgeye gelişiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanların bölgede inceleme yapması, bilgi almasıBakan Akar'ın yaralı askerlerle ilgilenmesiBakan Akar'ın açıklamalarıBakan Akar'ın bölgeden ayrılması HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hakkari'de kaza sonucu patlama meydana gelen Süngü Tepe Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.Milli Savunma Bakanı Akar: "(Hakkari'de üs bölgesindeki patlama) Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı."