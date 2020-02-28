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Bakan Akar ve komutanlardan yaralı askerlere ziyaret (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

28.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:57
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le 'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.
Akar, Taktik Komuta Yeri'ndeki incelemelerinin ardından Dündar ve Küçükakyüz'le Hatay Devlet Hastanesi'ne geçti.
Hastaneye gelişinde Vali Rahmi Doğan ve öteki yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
Bakan Akar ve komutanlardan yaralı askerlere ziyaret (2)

Salih Zeki Çolak, Ümit Dündar, Hulusi Akar, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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