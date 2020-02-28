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Bakan Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasına geldi.

28.02.2020 05:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 05:03Bakan Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırının sıfır noktasına geldi. Akar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek unsurlarıyla gerçekleştirilen harekatı sevk ve idare ediyor.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Güvenlik Zirvesi' sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti. Sınırın sıfır noktasındaki Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı ve talimatlar verdi. Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.



Salih Zeki Çolak, Ümit Dündar, Hulusi Akar, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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