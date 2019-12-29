Haberler » Güncel » Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Hatay'da (1) - Haber

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Hatay'da (1)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve askeri selamlaması Bakan Akar'ın sınırın sıfır noktasında bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelmesi ve brifing alması Bakan Akar'ın konuşması Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sınırın sıfır noktasında kritik toplantı Milli Savunma...

29.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:10
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve askeri selamlaması
Bakan Akar'ın sınırın sıfır noktasında bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelmesi ve brifing alması
Bakan Akar'ın konuşması
Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sınırın sıfır noktasında kritik toplantı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genekurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile İdlib'deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve İdlib'de yaşananlar da ele alındı.
Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Hatay'da (1)

Hulusi Akar, TSK, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:24   AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da - Haber
10:21   Abd'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı - Haber
10:19   (Özel) Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates - Haber
10:19   Hesarek'te kayak sezonu açıldı, hedef 200 bin ziyaretçi - Haber
10:19   Sosyal tesisler 2 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
23:44   İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Haber
23:21   Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Haber
22:09   Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu - Haber
22:06   ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Haber
29.12.2019 10:26:31