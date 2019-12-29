Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib'deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.

Akar, "Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız." dedi.

"KARŞILIK VERİLECEK"

Gözlem noktalarının bu konuda talimatlı olduğunu hatırlatan Bakan Akar, "Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler. TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır." diye konuştu.

SINIRDA KRİTİK TOPLANTI

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve İdlib'de yaşananların da ele alındığı kritik toplantı sonrasında konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, asil milletinin rahatı, huzuru, güvenliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı ile karada, denizde ve havadaki tüm hak ve menfaatlerinin korunması için çalıştığını belirtti.

Kendisine verilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getiren Mehmetçiğin bundan sonra da görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini kaydeden Akar, TSK'nin gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki tüm faaliyetlerinin yasalara, uluslararası hukuka, BM sözleşmesine, ikili anlaşma ve mutabakatlara uygun gerçekleştiğini vurguladı.

Akar, "Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki bizim tek hedefimiz teröristler, terör örgütleri. Bunlara karşı mücadele yürütüyoruz. Bizim oradaki etnik ve dini gruplara yönelik ayrım yapmamız söz konusu değil. Araplar, Kürtler, Aramiler, Keldaniler, Yahudiler, Hristiyanlara karşı bizim herhangi bir tavrımız, hareketimiz, operasyonumuz kesinlikle söz konusu değildir." diye konuştu.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER

İdlib'de son dönemde yaşananlara da değinen Akar, "Türkiye, buradaki insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden gelen gayreti göstermektedir." diye konuştu. Bölgedeki acı ve felaketi dindirmek için fedakarca çalıştıklarını belirten Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki insanların güvenliğini sağlamak, en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Fakat verilen tüm sözlere, yapılan mutabakatlara rağmen rejim masum insanlara saldırmaya devam ediyor. Burada, aralarında çocukların, yaşlıların, kadınların bulunduğu birçok masum insanın katledilmesine sebebiyet veriyorlar. Bu katliama bir son verilmesi için yapılması gereken ne lazımsa bunları yapmaya çalışıyoruz. Rejimin yaptıkları ne mutabakat konularına ne vicdana sığar. Bunların bir an önce durdurulmasını bekliyoruz. Bu noktada da Rusya'dan yaptığımız mutabakatlar ve görüşmelerde vardığımız sonuçlar çerçevesinde rejime nüfuzlarını kullanmak suretiyle karadan ve havadan yapılan saldırıların durdurulması için gerekli telkinlerde bulunmalarını bekliyoruz."

Saldırılar sonrasında İdlib'de son dönemde 280 bin, toplamda ise 1 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Akar, "Bu baskı devam ettiği takdirde önemli bir göç dalgasına daha sebep olur. 4 milyon civarında Suriyeli kardeşimizi ağırlamakta olan Türkiye için bu ilave yük ağır gelecektir. Dolayısıyla bu göçün önlenmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." görüşünü dile getirdi.