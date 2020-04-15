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Bakan Akar, video konferansla NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

15.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:16
Bakan Akar, video konferansla NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığındaki toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara 'daki Bakanlık Karargahı'ndan katıldı. Bakan Akar, video konferans yöntemiyle süren toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hulusi Akar, Ankara, Güncel
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