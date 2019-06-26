26.06.2019 20:02
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Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Apostolakis ile görüştü

Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Apostolakis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel temasları çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında Atina ve Ankara 'da gerçekleştirilen, güven arttırıcı önlemler başta olmak üzere Ege Denizi 'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla yapılan heyetler arası toplantılardan duyulan memnuniyet dile getirildi, söz konusu toplantıların iyi komşuluk ilişkileri içinde devam etmesinin önemine değinildi.
Bakan Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde, barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü, Ege Denizi ve Akdeniz 'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceği, provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınılmasının önemi vurgulandı.
Kaynak: AA
Yunanistan , Hulusi Akar , Politika

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