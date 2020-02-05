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Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefonda görüştü.

05.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:05Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede karşılıklı savunma ve güvenlik konuları, 12-13 Şubat tarihlerinde Brüksel'de icra edilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile 17-21 Şubat tarihleri arasında Yunanistan'da yapılacak Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na yönelik hazırlıklar ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
(İHA)

Yunanistan, Güncel

Kaynak: İHA

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