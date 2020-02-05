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Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

05.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:06Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede karşılıklı savunma ve güvenlik konuları, 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Brüksel'de icra edilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde Yunanistan'da yapılacak Güven Artırıcı Önlemler toplantısına yönelik hazırlıklar ele alınmış, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.



Hulusi Akar, Yunanistan, Güncel

Kaynak: DHA

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