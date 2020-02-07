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Bakan Albayrak: "2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık"

Türkiye İçin Değişim Başlıyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde düzenlenen "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.

07.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:38
İçin Değişim Başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Korkut Ata Üniversite'sinde düzenlenen "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programında konuştu. (1)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık. Ekonomimiz 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla büyüme eğilimine geri dönmüştür. Alınan tedbirler meyvelerini vermiş, hem ekonomiye duyulan güven iyileşmiş hem de ekonomide çarklar daha hızlı döner hale gelmiştir."
Bakan Albayrak:

Berat Albayrak, Korkut Ata, Osmaniye, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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