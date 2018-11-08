Bakan Albayrak'a Bursa'da Yoğun İlgi

Bakan Albayrak'a Bursa
'da yoğun ilgi
BURSA - Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Bursa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İskender
kebabı yiyen Albayrak, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da programlar gerçekleştirdi. AK Parti
Bursa İl Başkanlığı ziyaretinin ardından İskender kebap yiyen Albayrak, esnafı selamladı, vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirdi. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, Bursa Defterdarlığı ve son olarak Vergi Denetleme Kurulu'nu ziyaret eden Albayrak, daha sonra İstanbul
'a gitmek üzere Bursa'dan ayrıldı.
İskender,Berat Albayrak,Bursa
08 Kasım 2018 Perşembe 19:51