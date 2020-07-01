Bakan Albayrak'a hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü kez baba olduğunu duyurduğu Twitter paylaşımına hakaret içerikli yorum yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bakan Albayrak'a hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi
01.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:55
Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü kez baba olduğunu duyurduğu Twitter paylaşımına hakaret içerikli yorum yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli Ercan B., İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gayrimenkul uzmanı olduğu bildirilen Ercan B. emniyet müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Berat Albayrak, Twitter, Mersin, 3. Sayfa, Haber
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