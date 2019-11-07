Haberler » Politika » Bakan Albayrak'a yoğun ilgi

Bakan Albayrak'a yoğun ilgi

Samsun'da esnafı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun ilgi gördü.

07.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:06 Bakan Albayrak'a yoğun ilgi
Samsun'da esnafı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun ilgi gördü.

İş dünyası temsilcileriyle buluşup Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Albayrak, Kasaplar Caddesi üzerindeki esnafı gezerek dertlerini dinledi. Vatandaşlar Albayrak'a büyük ilgi gösterdi. Albayrak vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Vatandaşlarla ve esnafla bol bol sohbet eden Berat Albayrak, Samsun halkının gösterdiği yoğun ilgi ve sevgi seli karşısında caddede güçlükle ilerleyebildi.

Esnaf ziyaretleri sonrası Samsun Vergi Dairesi Başkanlığına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, buradaki yetkililerle toplantı gerçekleştirdi. Buradan çıkışta yetkilerle toplu fotoğraf çektiren Albayrak'a halk ilgisi burada da çok yoğundu. Vatandaşın yoğun ilgisi ve buradaki fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyen Bakan Albayrak, temaslarının ardından havalimanına geçmek üzere Samsun'dan ayrıldı.

Berat Albayrak'a ziyaretlerinde Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu eşlik etti. - SAMSUN

Berat Albayrak, AK Parti, Samsun, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
20:50   CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den "sansür" tepkisi
20:40   TBMM'de Zazaca konuşan HDP'li vekile tepki
20:20   Bakan Soylu'nun Meclis'teki "göç yönetimi" bilgilendirmesi
20:18   MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı
20:14   Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
13:43   Erdoğan'ın "Esefle kınıyorum" dediği Arınç'tan yanıt geldi: Cumhurbaşkanımızın eleştirisini saygıyla karşılıyorum
12:52   Avrupa Parlamentosu üyesi Zdechovsky, HDP önündeki anneleri ziyaret edecek
00:39   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump tweeti: Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum
00:00   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan mektup açıklaması: Cevabımızı sahada verdik
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:51:20