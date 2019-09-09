Haberler» Güncel» Haber

Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.

09.09.2019 16:40 Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Ross ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Albayrak, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

Berat Albayrak, Wilbur Ross, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:47   25 yıl sonra ölüm dağı pobeda'ya çıkarak 'kar leoparı' ünvanı aldı
18:46   İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü (3)
18:46   Depoda sakladığı 23 kilo esrarla yakalanıp, tutuklandı
18:45   Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola uçtu
18:45   TBB'den Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek
18:44   Arazi kavgasında 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı
18:44   Hasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılar (2)