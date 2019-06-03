Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Haziran ayında AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla verileceğini ve yeni dönemin başlayacağını söyledi.

Bakan Albayrak, ihracat rakamlarını Twitter'dan değerlendirdi. Bakan Albayrak, Mayıs ayında 16,8 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiğini ve Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını belirtti. Bakan Albayrak, dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikaların başarısının, 2019 yılında YEP hedefi olan 26 milyar dolar cari açık rakamını da tarihe gömdüğünü kaydetti.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CARİ AÇIK RAKAMINI TARİHE GÖMÜYORUZ"

"Mayıs ihracatımız, yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı. Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019 yılında YEP hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz.

"İLK DEFA YILLIK CARİ FAZLA VERECEĞİZ"

İnşaallah Haziran'da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız."

Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım: