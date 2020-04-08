Bakan Albayrak: Akkuyu NGS inşaatı yükseliyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu NGS inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA