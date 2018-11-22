Bakan Albayrak Yıl Sonu Enflasyon Hedefini Açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri yapılıyor. Bütçe sunumunu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2018 yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı. Bakan Albayrak, "2018 yıl sonu enflasyon yüzde 20,8 hedeflenmektedir" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"CARİ AÇIĞIN 2,6 SEVİYESİNE GERİLEMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Kurlarda oynaklığa ilişkin alınan tedbirlerin pozitif etkisi finansal piyasalarda görülmeye başlandı. Öncü göstergeler 2018'in ikinci yarısında ekonomik yavaşlama ve yeniden dengelenmeye işaret ediyor. Yeni ekonomik program ekonomik aktivitenin 2019 ve 2020'de potansiyel seviyenin altında olacağını gösteriyor. Cari açığın Yeni Ekonomi Programı dönemi sonunda yüzde 2,6 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

"MECBUR OLMADIKÇA YENİ İSTİSNA VE MUAFİYET GETİRMEYECEĞİZ"

Enflasyona en büyük desteği sıkı maliye politikası verecek. Mali disiplin temel çıpamız olacak. Sıkı mali politika enflasyona karşı mücadeleye en büyük katkıyı yapacak. Vergi sistemimiz daha basit etkin geniş tabanlı ve adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesi yönelik çalışmalarımız devam edecek. Etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz.

"300 MİLYON TL TASARRUF ETTİK"

E tebligat sistemi ile yaklaşık 30 milyon adet tebliğ belgesini elektronik ortamda tebliğ ettik ve yaklaşık 300 milyon TL tasarruf sağladık. Hayata geçireceğimiz yeni bir eylem planı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yeni bir vergi veri analiz merkezi kuruyoruz. Mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler aleyhine oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amacıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kuruyoruz.

KDV İADESİNE YENİ SİSTEM

Belirli şartları sağlayan mükelleflerimizin yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporuyla talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistem oluşturacağız.

"DIŞ BORÇ STOĞU 13,8 MİLYAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

Çiftçilere düşük faizli kredi kullandırımı nedeniyle oluşan gelir kayıplarının karşılanması için 2019 yılı bütçesinde 3,4 milyar ödenek öngörülmektedir. Esnaf ve çiftçiye verilen düşük faizli kredi bakiyesi 50 milyar TL oldu. Uygulamadan 858 bin üretici faydalanmakta. Hazine garantili kredilerden üstlenim oranını tarihi seviyelere düşürdük. Hazine garantili dış borç stoku 2018 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 13,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hazine finansman programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarından 7,7 milyar dolar tutarında dış finansman sağladık. Dolar ve euro cinsinden tahvil ihraçlarına ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmesi geçtiğimiz süreçte aldığımız ekonomik tedbirlerin uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu göstermiştir.