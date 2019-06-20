20.06.2019 21:36
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Bakan Albayrak, Araklı'daki yaraların sarılması için talimat verdi

Bakan Albayrak, Araklı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sel ve heyelanların yaşandığı Araklı'da yaraların bir an önce sarılması için Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sel ve heyelanların yaşandığı Araklı'da yaraların bir an önce sarılması için Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile görüştü.

Vali Ustaoğlu'ndan sürekli bilgi alan Bakan Albayrak, danışmanlarını da Trabzon'a göndererek vatandaşın sorunlarının çözümü noktasında birebir ilgilenmelerini istedi. Bakan Albayrak, Trabzon Valiliğine AFAD acil ödeme kaleminden ilk etapta 1 milyon 500 bin TL gönderirken, ayrıca bu kalemden Araklı'ya her türlü desteğin sağlanması konusunda talimat da verdi. Bakan Albayrak, Araklı Belediyesine Temmuz ayında ödenecek genel bütçe vergi gelir paylarının Haziran ayında ödenmesi için de gerekli işlemlerin ivedilikle bitirilmesini istedi. - TRABZON
Kaynak: İHA
Berat Albayrak, Trabzon, Araklı, Güncel

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