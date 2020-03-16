Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak.
Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak.
16.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:40
Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacak."
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
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