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Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır.

Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır.

16.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:49
Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ekonomi

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