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Bakan Albayrak: Bankaların verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların iş dünyasına ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütlerinin takipçisi olduklarını belirtti.

26.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:33
Bakan Albayrak: Bankaların verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların iş dünyasına ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütlerinin takipçisi olduklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Berat Albayrak, Ekonomi

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