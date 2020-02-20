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Bakan Albayrak, Başkan Şahin'i ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

20.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:45Bakan Albayrak, Başkan Şahin'i ziyaret etti

Ticaret Odası'nda düzenlenen "Gaziantep İş Dünyasıyla Buluşma Toplantısı" dolayısıyla şehre gelen ve bir dizi ziyaretlerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda organize edilen toplantıya katıldı, sektör temsilcileriyle görüştü. Gaziantep'te var olan modeli hakkında şehrin; istihdama, ihracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme modeliyle örnek olduğunu dile getirdi.

Toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel,İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı.


Gaziantep Ticaret Odası, Berat Albayrak, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

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