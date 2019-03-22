Bakan Albayrak: Belediye Başkanı Vatandaşıyla Omuz Omuza Olmalı, Terör Örgütüyle Değil

Kaynak: DHA

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Belediye başkanı önemli. Yani yerel siyaset açısından da vatandaşıyla omuz omuza olmalı, terör örgütleriyle omuz omuza değil" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ'ın Süleyman ilçesindeki AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Burada partililer tarafından karşılanan Bakan Albayrak, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin önemli olduğunu belirterek, "Bu bir hizmet seçimi, çünkü Türkiye'de halka özellikle birebir dokunan hizmet siyasetinin bir kez daha oylanacağı ve 5 yıl boyunca bunun karşılığının alınacağı bir seçim. Ama bugün bakıyoruz, Türkiye'de 25 yıldır, çeyrek asırdır, marka olmuş bir belediyecilik, liderlik ekolü var. Cumhurbaşkanımız bunu, çeyrek asır önce Türkiye'yi geliştirecek ve dönüştürecek bir şekilde başlattı. Bugün AK Parti belediyelerinin olduğu tüm il ve ilçelerde artık altyapı sorunu diye bir şey kalmamıştır. Belediyecilik hizmeti o kadar yukarıya çıkmış ki, çöp, çamur, çukur artık tarihte" diye konuştu.'İMKANLARI TERÖR ÖRGÜTLERİNE KULLANAN BELEDİYELER'Bakan Berat Albayrak, teröre hizmet eden belediye başkanlarını Türkiye'nin gördüğünü belirterek şunları söyledi:"Türkiye'de şuna şahit olduk mu; Belediye başkanı seçildikten sonra devletin imkanlarını, devletin finansal kaynaklarını, devletin sağladığı fiziki tüm altyapı, üstyapı, makineler, şunlar bunlar, kamyonlar, kepçeler; bu imkanları halkına, hemşehrisine, vatandaşına değil de dağa, terör örgütlerine, buralara, buraların finanslarına kullanan belediyeler olduğuna şahit olduk mu? Televizyonlarda izledik mi bunu? Çukur eylemlerinde bu makineleri ülkeyi yakıp yıkmak için kullananları gördük mü? Belediye başkanı önemli. Yani yerel siyaset açısından da vatandaşıyla omuz omuza olmalı; terör örgütleriyle omuz omuza değil. 'Ben terör örgütü mensubu değilim.' Tamam olabilir, sen terör örgütü mensubu değilsin ama terör örgütü mensubuyla omuz omuza yürüdüğün zaman benim aklıma, ecdadımızın güzel bir lafı geliyor; 'Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.' Öyle değil mi? Kim kimle yürüyor buna bakmak lazım. Kimi belediyeler oldu ki o gün halkıyla yan yana meydanlara indiği gibi, halkıyla birlikte yürüdüğü gibi kimi belediyeler de oldu ki özellikle onun altını çizmek istiyorum, halkıyla birlikte meydana inip iş makineleriyle kışlaları durduran, tankların önüne çıkan belediye ve yöneticiler olduğu gibi, bir Hollywood filminden bahsetmiyorum, televizyonlarda canlı yaşadık bazı şeyleri. 15 Temmuz'da kimi belediyeler ve siyasiler de oldu ki televizyonun karşısına geçip elinde zapping'le ayağında terlikle maç seyreder gibi 'ölü sayısı, kaç kişi öldü, ne kadar oldu, kim kazanacak, kim kaybedecek ona göre pozisyon alalım, ona göre bir siyaset belirleyelim' anlayışıyla bir duruş sergiledi. Bunu da izledik mi? O zaman bir belediye başkanı hayal etmeli ve talep etmeliyiz ki, sahip olmalıyız ki, aynı zamanda milletiyle, vatandaşıyla, hemşehrisiyle lafta değil, icraatta omuz omuza meydanlara inip gerekirse canını verecek cesareti yerli ve milli bir duruşta olmalı."Konuşmasının ardından Bakan Albayrak, cuma namazını Eski Cami'de kıldı. Namazın ardından Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi'nde basına kapalı yapılan gençlerle buluşma programına katıldı. - Tekirdağ