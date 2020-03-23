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Bakan Albayrak: Belediyelerin borçlarına karşılık yapılan 3 aylık kesinti yapılmayacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesintinin yapılmayacağını duyurdu.

23.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:52
Bakan Albayrak: Belediyelerin borçlarına karşılık yapılan 3 aylık kesinti yapılmayacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesintinin yapılmayacağını duyurdu.

Bakan Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni kararlara ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır. Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti de yapılmayacak. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak" dedi.

Bakan Albayrak, G20 Maliye Bakanları toplantısının koronavirüs nedeniyle online gerçekleştiğini de belirterek, "İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uluslararası işbirliğinin önemini ve G20 bünyesinde kurulacak mekanizmalar ile uluslararası ticaretin desteklenebileceğini vurguladık" açıklamasını yaptı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ekonomi

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