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Bakan Albayrak: "Ben, beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.

19.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:27
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bakan Albayrak: ’Ben, beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum’

Kaynak: AA

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Bakan Albayrak: "Ben, beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum"
Etiketler : Berat Albayrak, Güncel

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