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Bakan Albayrak: Büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "'Değişim başlıyor' sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

14.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:33Bakan Albayrak: Büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "'Değişim başlıyor' sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılı dengelenme döneminin başarısının cari denge rakamları ile ortaya çıkmış olduğunu vurgulayarak, "Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık. 'Değişim başlıyor' sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.ANKARA, -



Berat Albayrak, Twitter, Güncel

Kaynak: DHA

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