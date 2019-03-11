Bakan Albayrak Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

Türkiye ekonomisinin 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdüğünün açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. "Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir" diyen Bakan Albayrak, "2019 yılında büyümenin YEP'te öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak şu açıklamaları yaptı:

"İKTİSADİ FAALİYETTE EN KÖTÜ GERİDE KALMIŞTIR"

"2018 son çeyrek büyümesi yüzde -3 olarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşmiştir. İç ve dış dengelenmeyi bir arada sağladığımız bu dönem, cari açık ve enflasyonda düşüş başlattık. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir.

"SÜREÇ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ATLATILMIŞTIR"

Tarihin en ciddi spekülatif saldırısının yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girdiği döneme rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durum gerçekleşmemiş, süreç çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatılmıştır.

Son çeyrekte görülen daralmaya rağmen net dış talebin büyümeye 9,7 yüzde puan pozitif katkı sağlaması dengelenme sürecinin öngörüldüğü şekilde devam ettiğinin önemli bir işaretidir.

"BÜYÜMENİN YEP'TE ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ ŞEKİLDE SEYREDECEĞİNE İNANCIMIZ TAMDIR"

Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, öncü göstergelerdeki iyileşmeler, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde 2019 yılında büyümenin YEP'te öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır.

2019'a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğini, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığını ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir. Artan ihracat ve turizm gelirleri büyümeyi besleyen ana kalemler olacaktır.

"POLİTİKALARIMIZI KARARLILIKLA UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz. Nisan'dan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz.

YEP kapsamında cari açığı azaltacak, katma değerli üretimi artıracak, milletimizin refahını yükseltecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."