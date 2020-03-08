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Bakan Albayrak'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kadınların kazandıklarının yüzde 90'ını aile, eğitim, sağlık ve toplum için harcadığını ifade etti.

08.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:52
Bakan Albayrak'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kadınların kazandıklarının yüzde 90'ını aile, eğitim, sağlık ve toplum için harcadığını ifade etti.
Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Kadınlara yönelik yapılan uluslararası çalışmalardan bazı verilere değinen Bakan Albayrak, şunları kaydetti:
"Kadın yönetici oranı en az yüzde 15 olan şirketler, yüzde 10'dan az olanlara göre 1,5 kat daha karlı. Kadınlar kazancının yüzde 90'ını aile, eğitim, sağlık ve toplum için harcıyor. Toplumsal ve ekonomik hayatın her alanında kadınlara daha çok ihtiyacımız var."

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Berat Albayrak, Ekonomi
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