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Bakan Albayrak: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz"Albayrak: "5 bin liranın altında geliri olanlara...

07.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:17
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz"
Albayrak: "5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız."
Albayrak: "Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız." Bakan Albayrak: ’Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon...

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Albayrak, Güncel

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Bakan Albayrak: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon...
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Haberler ›› Güncel ››Bakan Albayrak: 'Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon... - Haberler

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