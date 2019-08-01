Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iki kamu bankasının konut ve tüketici kredisi faiz oranlarını düşürmesine ilişkin sosyal medyadan mesaj verdi. Bakan Albayrak, mesajında "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası ile VakıfBank'ın tüketici ve konut kredisi faiz oranlarını düşürmesine ilişkin twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA