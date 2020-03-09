Bakan Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı -Detaylar
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Denizli İş Dünyası Buluşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın protokol üyeleri ve iş dünyası temsilcileri ile selamlaşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi ve salondakilerle selamlaşması Hazine...
09.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:19
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Denizli İş Dünyası BuluşmasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gelişiHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın protokol üyeleri ve iş dünyası temsilcileri ile selamlaşmasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi ve salondakilerle selamlaşmasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve protokol üyelerinden görüntüSalondan görüntülerHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından görüntüler DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Berat Albayrak, Denizli, Güncel
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