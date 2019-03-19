Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İşDünyası Buluşması'nda konuştu. Bakan Albayrak Ağustos-Ekim aylarında dolar toplayanların kara kara düşündüğüne belirterek "Doların yükselmesini çok beklersiniz. Hele ki seçimden sonra daha çok beklersiniz."dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

"BÜYÜMEDE DAHA İYİ PERFORMANS GÖRECEĞİZ"

Dünya Türkiye'yi hayretle izliyor. 3-5 aylık süreçte önemli adımlar attık. Son 2 ayda verdiğimiz hızlı reaksiyonlarla sıkıntıların üstesinden gelmeyi bildik. Yeni Ekonomi Programı'nda neyi öngördüysek ondan da iyi bir süreçle yolumuzda ilerliyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde büyümede çok daha iyi bir performans göreceğiz. Seçim dönemine rağmen finansal istikrar, para ve mali politikadaki dik duruştan taviz vermedik. İhracatta ve turizmde göstergeler çok olumlu.

"KREDİ TARAFINDAKİ ARTIŞ 43,5 MİLYAR LİRA"

Cari fazla sürecine giriyoruz. Şubat sonu yıllıklandırılmış cari açık 17 milyar dolar olur. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yaşanan daralmaya karşın atılan adımlarla yeniden likidite sağlandı. Kredi büyümesinde toparlanma başladı. Köklü ve kalıcı dönüşüm için şu an ilk adımları atıyoruz. Şubat'ta kredi tarafındaki artış 43,5 milyar lira civarında.

"DÖVİZ ALANLAR ŞİMDİ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR"

Enflasyonla mücadelede sıfır taviz, çok katı ve kararlıyız. Eylül ayında göreceksiniz arkadaşlar tek haneli enflasyon rakamları göreceğiz. Öncü göstergelerin tamamı ekonomide güvene dayalı olumlu işaretleri net olarak ortaya koyuyor. 4-5 sene seçim yok. Yerel seçimlerin de bitmesiyle ekonomik büyüme çok daha istikrarlı olacak. Yaz aylarında bol bol döviz alanlar şimdi kara kara düşünüyor. Kriz çıksın istiyorlar ama çok beklersiniz.

"OPERASYONLARI YAPANLAR 31 MART'TA TOKAT YİYECEK"

Biz söylemden çok icraata bakacağız. Yarının Türkiye'si için çok çalışacağız. Birilerinin son 5 yıldır yürüttüğü operasyonlarına rağmen ayağa kalkacağız. Birilerini üzmeye devam edeceğiz. Bundan önceki spekülasyonların üzerinden geldiysek birilerini yeniden hayal kırıklığına uğratacağız. Nisan ayından itibaren programlarımızı devreye alarak 2018'den çok daha iyi bir yıl yaşayacağız. Malum operasyonları yapanlar 31 Mart'ta gerekli tokadı yiyecek.