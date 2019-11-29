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Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu

Türkiye JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini satın alarak hem zaman ve maliyet avantajı yakaladı, hem de uluslararası piyasalarda kredibilitesi olan "milli" bir reyting şirketine sahip olarak bir taşla 3 kuş vurdu. Bakan Albayrak söz konusu gelişmeyi "Ekonomimiz için hayırlı olsun" diyerek duyurdu.

29.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:12

Türkiye Bankalar Birliği, Türk finans sektörünün öncü kurumlarının, Japan Credit Rating Agency Ltd.'nin (JCR Avrasya) yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın aldığını açıkladı. Böylece, kredi derecelendirme alanında sıfırdan bir şirket kurma yerine Türk finans sektörünün öncü kurumları aracılığıyla JCR Avrasya'nın çoğunluk hisselerini satın alan Türkiye, hem zaman ve maliyet avantajı yakaladı, hem de uluslararası piyasalarda kredibilitesi olan "milli" bir reyting şirketine sahip olarak bir taşla 3 kuş vurdu.

"EKONOMİDE SAĞLIKLI BÜYÜMEYE DESTEK SAĞLAYACAK BİR GİRİŞİM"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, söz konusu gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim ekonomimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Türk finans sektörünün öncü kuruluşları JCR AvrasyaTürk finans sektörünün öncü kuruluşları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini aldı

Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu

Berat Albayrak, Ekonomi, Güncel


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