Bakan Albayrak: Ekim'de Cari Fazlada Tüm Zamanların Rekoru Gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum'u (IBF-Uluslararası İş Forumu) kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Ekimde cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir" dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

REEL SEKTÖR VE BANKACILIK SEKTÖRÜMÜZÜ GÜÇLENDİRİYORUZ

Çok güçlü rakamlar gelmeye başladı. Adını dengelenme koyduğumuz bu süreçte beklentilerimiz dışında bir gelişme yaşamadık. 2019'a girerken makro ekonomik göstergeleri detaylı analiz ederek stratejilerimizi buna göre yaptık. Reel sektör ve bankacılık sektörümüzü güçlendiriyoruz. İkinci hedefimiz ise bütçemiz.

FIRSATÇILARLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Tarımda erken uyarı sistemini devreye alacağız. Gıda enflasyonuyla ilgili stratejik bir yol haritası hazırlıyoruz. Hal Yasası'nı da en iyi şekilde uygulamaya sokacağız. Fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi en üst seviyede sürdüreceğiz. Polatlı'da 200 bin ton soğanın fiyatlar yükselir diye stoklandığı tespit edildi. Denetimler sürüyor, sürecek. Enflasyonda Ekim ayında başlayan yavaşlama sürecinin pozitif etkisini Kasım'da göreceğiz.

FAİZ DÜŞÜŞÜ ARALIKTA DA DEVAM EDECEK

BDDK'dan takip ediyorum. Faizler yüzde 25'lerin altına inmeye başladı. Bu trent Aralık ayında daha da düşecek inşallah. Hem piyasa belirsizliğinin kalkması hem de fiyatlandırmayla daha da düşecek. Çok pozitif bir Kasım ayını çok daha verimli alacağız. Mobilya ve beyaz eşya sektöründen hatta otomotiv sektöründen aldığımız pozitif haberler bizleri sevindiriyor. Reel sektörde güçlü işbirliği ile yönettiğimiz bu süreçten reel sektörün güçlü çıkmasıyla dengelenme sürecine çok önemli bir fayda olacağını düşünüyoruz.

TÜRKİYE GÜÇLÜ DURUŞUYLA YOLA DEVAM EDİYOR

Ülke ekonomimize olan güveni güçlendirmeye başladık. Türkiye güçlü duruşuyla yoluna devam ediyor. Gerek uluslararası gerek yurt içinde ihaleler yapmaya güçlü bir likidite oluşturmaya devam ediyoruz. Bu süreçte Türkiye, ticaret hacmini artırarak kazan kazan çerçevesinde politikalarını sürdürecektir. Türkiye ile ticaret iş, işbirliği yapan tüm ülkeler desteğimiz ve güvencemiz altındadır. Ne kadar kazanan ülke varsa her geçen gün artmaya devam etmektedir. İşbirliğimizi artırmayı gönülden tavsiye ediyorum.