Bakan Albayrak: Ekonomide Reform ve Değişimin Olduğu 4,5 Yıllık Kesintisiz Bir Dönem Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerel seçimde oy kullanan vatandaşlara demokrasiye sahip çıkmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Albayrak, yerel seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından Twitter üzerinden açıklama yaptı. Oy kullanan vatandaşlara teşekkür eden Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"4,5 YILLIK KESİNTİSİZ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

"Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor."

İşte Berat Albayrak'ın o paylaşımı: