Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomide kesintisiz bir icraat döneminin başlayacağını belirtmiş ve 8 Nisan haftasında da yeni yol haritasının açıklanacağını duyurmuştu.

BİRÇOK ALANDA YOL HARİTASI ORTAYA KONULACAK

Bakan Albayrak, seçimden sonra çok hızlı bir normalleşme sürecinin yaşanacağını belirterek, "Büyümeden enflasyona, finansmandan bankacılığa birçok alanda önemli yol haritası ortaya koyacağız. Vakit kaybetmeden ekonomiyi daha ileriye taşıyacağız" dedi.

YAPISAL REFORM AJANDASI

Hazıne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelecek hafta ekonomide yeni çerçeveyi açıklayacaklarını duyururken, reform ajandasındaki bazı önemli başlıklar şöyle:

Mükellef odaklı vergi sistemi: Vergi reformunun çerçevesi mayıs ayına kadar oluşturulacak. Ekonomi için hayati öneme sahip olan rekabetçi bir vergi sistemi oluşturulacak.Vergi reformunda mükellef odaklı yaklaşım benimsenecek.

Reel sektörün eli rahatlayacak: Reel sektörün finansman da dâhil ihtiyacı olan alanlarda kararlı adımlar atılacak.

İstanbul Finans Merkezi tamamlanacak: İstanbul Finans Merkezi'nin fiziki tamamlanma süreci; işin teknik, hukuki, yasal altyapısıyla ilgili adımlar atılacak.

Fiyatlar daha da düşecek: Hal Yasası Meclis'e sevk edilecek, sebze meyve fiyatları düşecek. Perakende Yasa taslağı, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ve Perakende Bilgi Sistemi Programı devreye girecek.

Bankacılık sektörü: Bazı bankaların sermayelerin güçlendirilmesi sürecek. Mega projelerde kesinti olmayacak.

Enflasyonla mücadele: Yüksek faizler için yeni hamleler devreye girecek.

İstihdam seferine devam: Yıl sonu için öngörülen 2.5 milyon istihdam hedefine ulaşılması için güçlü bir kampanya yürütülecek.

Şirketlerin eli rahatlayacak: Konkordato ve sınıflandırma süreçleri üzerindeki çalışmalar devam edecek.

Yeni kalkınma planı: Türkiye'nin yeni Kalkınma Planı açıklanacak. Plan Meclis'e gönderilecek.

Toplumsal refah odaklı adımlar: Yenilikçi üretim, istikrarlı büyüme, güçlü sanayi, yatırım, istihdam, kalkınmanın finansmanı toplumsal refahta önemli başlıklar olacak. (Apara)